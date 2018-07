Babbutzi Orkestar e le Notti Gitane al Terzo Ponte

La BABBUTZI ORKESTAR nata nel lontano 2007, la banda presenta il suo quinto disco, in quintetto, con un suono più compatto e aggressivo, senza abbandonare la radice balkan dalle contaminazioni punk e surf. L’EP, intitolato “5”, esce leggermente dal percorso balcanico seguito fino ad oggi dalla Babbutzi Orkestar, per prendere una deviazione che loro stessi definiscono “Crossover da Osteria: una nuova frontiera per la già nota Balkan Sexy Music”.

La band ha suonato sugli stessi palchi di Shantel, Modena City Ramblers, Dubioza Kollectiv, Boban & Marko Marcovic, Goran Bregovic, Magnifico, Figli di Madre Ignota, Brooklin Funk Essential, Baba Zula, Can Bonomo, Fanfare en Petard, Robert Soko, Kocani Orkestar, Mad Sound System, Ghiaccioli e Branzini, Motel Connection e molti altri.

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA ARCI

Pre-registrati online per trovare la tessera pronta all’ingresso.

Il Terzo Ponte è aperto dalle 19.30 per la cena

Si può scegliere tra menu à la carte o un’ampia selezione di snack, golosità, stuzzichini.

Per info e prenotazioni:

0424 504042

contatti@terzoponte.it