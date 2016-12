babbo natale è in arrivo alla wiener haus di schio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Grandi emozioni per tutti i bambini alla Wiener Haus di Schio (Vicenza), dove domani 23 dicembre, direttamente dal Circolo Polare Artico, arriva il personaggio più atteso e amato di tutti i tempi: Babbo Natale. Dalle 17 alle 19, tutti i bimbi che si presenteranno nel ristorante di Via Molise 7, potranno raccontare a Santa Claus i propri desideri, farsi immortalare con lui e, in ricordo di questo incontro davvero speciale, riceveranno immediatamente una stampa della propria fotografia. Ma, si sa, non c'è festa di Natale senza regali, quindi ogni bambino avrà in dono un coupon Mini Menu Wiener Haus omaggio da utilizzare a gennaio 2017.