Azioni Solidali Vicentine: concerto di Luca Bassanese

Sabato 28 settembre in Piazza dei Signori la manifestazione annuale “Azioni Solidali Vicentine 2019” tutte le associazioni insieme, nel cuore di Vicenza per “fare rete”, per far conoscere la propria attività, offrendo momenti condivisi di cittadinanza attiva alla comunità vicentina.

ore 09:00 Apertura Azioni Solidali 2019

Le Associazioni espongono i loro progetti, esperienze e documentazione per condividere le diverse espressioni dell’essere volontari. Animazione per adulti e bambini a cura delle Associazioni presenti e degli operatori del progetto educativo “Il Colibrì”.

ore 10:00 Piazza dei Signori

Spettacolo con il Gruppo Medievale Le Contrade del Palio di Camisano Vicentino e il Gruppo Musici e Sbandieratori Alfieri della Regina di Piovene Rocchette – partenza da Piazza Duomo verso Piazza dei Signori.

ore 11:00 Loggia del Capitaniato

Presentazione della piattaforma web del progetto “Una rete di servizi integrati a sostegno del territorio”, finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

ore 12:00 Loggia del Capitaniato

Conferenza Stampa con Unisolidarietà Onlus Bando “Azioni di Contrasto alle Nuove Povertà”.

A seguire aperitivo presso l’Osteria Solidale – gazebo 52 – Associazione ACAT Bassano/Asiago.

dalle 14:00 Loggia del Capitaniato

Animazione per bambini e proiezione video “Per un nuovo Mondo possibile”.

dalle 16:30 alle 18:30 Piazza dei Signori

Concerto con Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare #ceunmondochesimuove

Domenica 29 settembre Basilica Santa Maria di Monte Berico

ore 10:00 – Santa Messa per le Associazioni di Volontariato

Azioni Solidali Vicentine 2019

sabato dalle ore 09:00 alle 19:00

Piazza dei Signori, 36100 Vicenza