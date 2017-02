"Avanti con i Primi Piatti" al Ristorante da Manfron di Sovizzo

Sabato 18 febbraio alle 20 il Ristorante da Manfron a Sovizzo in via Alfieri 44/46 organizza la serata enogastronomica "Avanti con i Primi Piatti" con 6 assaggi di primi e un dessert. Costo: 15 euro a persona (bevenade escluse). E' gradita la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 0444.551960 - 349.4942183 - Info@ristorantemanfron.com.

ELENCO RISTORANTI