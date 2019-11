Autunno d’Epoca ad Altavilla Vicentina

Domenica 17 novembre ad Altavilla Vicentina raduno di auto d’epoca.

Una manifestazione non competitiva pensata per valorizzare il territorio e la passione per le auto storiche.

Le auto sfileranno verso i Colli Berici e, dalle 16.30 saranno esposte di fronte a Villa Morosini.