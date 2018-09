Autunno d'arte libri & laboratori in biblioteca a Castegnero ogni giovedì

L’Assessorato alla Cultura di Castegnero organizza 3 appuntamenti

GRATUITI

con la dott.ssa ELISA SPINELLO di Coop. Socioculturale Mira (VE)

che accompagnerà i giovani alla scoperta di letture e laboratori

presso la BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEGNERO Via Pilastrini, 8



Giovedì 27 settembre 2018

Dalle ore 16.30 alle 18.00

CONTEMPORARY ART LAB lettura ad alta voce e laboratorio

alla scoperta dell’arte per bimbi dai 3 ai 5 anni.

Iscrizione obbligatoria entro il 20 settembre al 3471049204 (Chiara)



Giovedì 11 ottobre 2018

Dalle ore 16.30 alle 18.00

POP UP lettura e laboratorio creazione di pagine animate

per bimbi dai 6 ai 9 anni.

Iscrizione obbligatoria entro il 4 ottobre al 3471049204 (Chiara)



Giovedì 25 ottobre 2018

Dalle ore 16.30 alle 18.00

MUSICA AD ARTE manipolazioni di immagini e di grafiche legate

alle correnti musicali per ragazzi dai 10 ai 14 anni.

Iscrizione obbligatoria entro il 18 ottobre al 3471049204 (Chiara)