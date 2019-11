Autumn in Jazz: concerti al Bar Borsa

Vicenza, tra Piazza dei Signori e Piazza delle Erbe, al piano terra della Basilica Palladiana c'è un locale incantevole dove si può ascoltare buona musica. I concerti d'autunno del lunedì presentano il meglio della scena jazz contemporanea.

Programma

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE, ore 21,30

REED/GATTO/DOUGLAS/ODORICI 4ET

Eric Reed — Piano

Roberto Gatto — Batteria

Dezron Douglas — Contrabbasso

Piero Odorici — Sax tenore e soprano

LUNEDÌ 02 DICEMBRE, ore 21,30

ALMANAQUE 4ET

Luca Boscagin — Chitarra

Quentin Collins — Tromba

Matheus Nova — Contrabbasso

Raphael Delfino — Batteria

LUNEDÌ 9 DICEMBRE, ore 21,30

SAMY DAUSSAT

ITALIAN PROJECT

Samy Daussat — Chitarra solista

Alessandro Vece — Violino

Luca Pisani — Contrabbasso

Martino Salvo — Chitarra

Il quartetto nasce dalla proficua collaborazione tra Eric Reed e Piero Odorici già in tournée in Europa nel 2017 in un tributo a Coleman Hawkins. La conoscenza tra Reed e Odorici avviene a New York nel 2012 attraverso il grande pianista Cedar Walton il quale consiglia ai due di formare un gruppo trovandoli molto attinenti musicalmente.

La formazione di Reed ha dato solide basi gospel, sulle quali ha sviluppato una profonda conoscenza dei classici jazz, uno spiccato senso dello swing e una particolare predilezione per la musica di Thelonious Monk. Odorici si sente pienamente un proprio agio nelle radici artistiche di Reed.

Si aggiunge al gruppo Dezron Douglas già precedentemente collaboratore di Reed e Roberto Gatto uno dei migliori batteristi europei, il quale collabora stabilmente sia con Odorici che con Douglas.

I quattro musicisti posseggono ognuno una forte personalità e uno stile inconfondibile, una miscela che non può altro che far raggiungere grandi livelli artistici.

Il repertorio sarà incentrato su brani originali dei componenti ma non mancheranno le composizioni di Walton, T. Monk e celebri standard del repertorio americano.

Ingresso libero

Info e prenotazione tavoli:

0444 544583

info@barborsa.com

www.barborsa.com