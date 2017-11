Autoscalata Monti Tomba & Grappa: tour panoramico per auto bare anni '80-'90

GUIDA MOTORI WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 19 novembre è in programma il tour panoramico Autoscalata Monti Tomba & Grappa per auto bare anni '80-'90 o sportive moderne (no tuning o utilitarie) fino a Cima Grappa (1775 m.) tra il territorio vicentino e trevigiano. L'itinerario prevede le scalate del Monte Cavaso del Tomba e Monte Grappa.

Ritrovo alle 9.30 al Gallomania di Signoressa (TV) o alle 8.30 in Borgo Pezzana a Mestre (VE). Previste soste intermedie. Pranzo instrutture ristorative da definire.

Si richiede la partecipazione con auto meccanicamente perfette ed efficienti oltre al pieno di benzina e il totale rispetto del Codice della Strada in quanto non si tratta una competizione. Servizio foto e video gratuito. Partecipazione libera (pranzo escluso).

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

ore 8.30: Ritrovo al parcheggio di via borgo pezzana a Mestre (VE) per chi viene dalla provincia di Venezia.

ore 9.30: Ritrovo al parcheggio del Gallomania di Signoressa (TV) per chi viene dalle province di Vicenza e Padova.

ore 9.45: Partenza verso il Monte Tomba fino all'arrivo a Cima Grappa.

