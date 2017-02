"Autori di Viaggio: Storie da Diffondere" a Montecchio Maggiore

Creare, agire, sperimentare, mettersi in discussione sono azioni che permettono ad un giovane di costruire la propria identità, che ne orienta poi le scelte concrete. La tecnologia sta condizionando notevolmente le vite delle nuove generazioni. Un laboratorio che vuole essere uno sguardo e uno studio su se stessi, una sfida e un lavoro di valorizzazione delle proprie capacità. Un'esperienza in cui acquisire con consapevolezza il valore della comunicazione, all'interno di uno spazio aperto di espressione e confronto dove un gruppo di ragazzi ne è protagonista. Tutti abbiamo un talento, la vera sfida è superare noi stessi! Insegnante: Matteo Taietti. Durata: 3 incontri da 2 ore Quando: venerdì pomeriggio, dal 24 marzo, alle ore 16.00. Per iscriversi è possibile compilare il modulo online sul sito dell'InformaGiovani http://www.infogiomm.it/ oppure contattare l'InformaGiovani di Montecchio Maggiore al numero 0444 490934 o alla mail infogiomm@interplanet.it.

ELENCO CORSI