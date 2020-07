"Una montagna di vita": mostra fotografica ad Asiago

La mostra fotografica "UNA MONTAGNA DI VITA, Ecosistemi d'alta quota e Cambiamenti Climatici" sarà ospitata ad Asiago al Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” dal 5 luglio al 8 novembre 2020. L’evento si inserisce nella ricca programmazione estiva del Museo, che prevede oltre alle aperture tutti i giorni, anche escursioni per famiglie, laboratori scientifico creativi per ragazzi, laboratori per bambini, esperienze in natura per tutta la famiglia e la possibilità di scoprire le novità digitali del Museo.

La mostra ospitata in tre sedi museali, Museo Naturalistico, Museo dell’Acqua e Sala polifunzionale, Palazzo Millepini, è stata realizzata da per illustrare gli ecosistemi montani italiani e i complessi processi che ne determinano la dinamica. Le ampie didascalie e i brevi testi che accompagnano la raccolta di immagini intendono creare un ponte fra fruizione estetica e divulgazione scientifica. Attraverso le immagini dei fotografi naturalisti che hanno contribuito alla mostra sono

raccontate le principali tipologie di ecosistemi montani italiani e le differenze tra regioni e quote diverse, le caratteristiche principali degli ecosistemi e gli adattamenti di piante e animali alle difficili condizioni della montagna, i rapporti esistenti tra le varie componenti degli ecosistemi e la complessa interazione tra attività umane e ambiente montano.

L'esposizione fotografica è curata da CNR-IGG e Progetto di Interesse “NextData”, in collaborazione con AFNI (Associazione Fotografi naturalisti Italiani) ed IBEX, nasce per illustrare gli ecosistemi montani italiani e i complessi processi che ne determinano la loro dinamica creando un ponte fra fruizione estetica e divulgazione scientifica.