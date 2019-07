Francesco De Gregori al Marostica Summer Festival

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2019 ORE 21.30

FRANCESCO DE GREGORI & ORCHESTRA

Fra i luoghi più suggestivi d’Italia Francesco De Gregori ha scelto Piazza degli Scacchi a Marostica per una tappa del suo nuovo tour estivo “De Gregori & Orchestra - Greatest Hits Live”. Il 10 luglio sarà quindi uno dei grandi protagonisti della quinta edizione di Marostica Summer Festival.

Francesco De Gregori sarà accompagnato da una grande orchestra in un tour che dichiaratamente si propone di presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi. L’orchestra, composta da quaranta elementi, avrà come nucleo centrale il quartetto di Gnu Quartet (composto da Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello), oltre alla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo.

BIGLIETTI DISPONIBILI

ON LINE SU TICKETONE DALLE ORE 11.00 DI GIOVEDI’ 10 GENNAIO

PRESSO I PUNTI VENDITA DALLE ORE 11.00 DI GIOVEDI’ 17 GENNAIO

PREZZI:

Poltronissime Platinum

€ 73+diritti di prevendita (prezzo finito €84)

Poltronissime Gold

€ 65+diritti di prevendita (prezzo finito €75)

Poltronissime

€ 56+diritti di prevendita (prezzo finito €64,5)

Poltrone

€ 40+diritti di prevendita (prezzo finito €46)

Tribuna centrale

€ 30+diritti di prevendita (prezzo finito €34,5)

Esclusivo Vip Pack € 195+diritti di prevendita

Vivi l’evento con un’esclusiva esperienza!

Acquistando il Vip Pack avrai diritto:

Ingresso dedicato

Posti riservati in area vip nelle primissime file (posizione da te selezionata nel settore A4 da 51 a 100)

Personale dedicato

Parcheggio riservato

Free open bar per tutta la serata

Buffet aftershow

INFO E PREVENDITE

Due Punti Eventi,

via Marco Corner 19/21 – Thiene (VI)

tel. 0445 360516

Associazione Pro Marostica,

Piazza Castello, 1 – Marostica (VI)

tel. 0424 72127