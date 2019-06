Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage

Ogni seconda domenica del mese, ad esclusione di luglio e agosto, si rinnova il tradizionale appuntamento con l'antiquariato e il collezionismo nelle piazze del centro storico di Vicenza. Sorto nel 2002, l'appuntamento della seconda domenica di ogni mese è senza dubbio tra i primi eventi del settore nel territorio veneto: 260 espositori provenienti da tutta Italia e anche dall'estero con una media di 19 mila visitatori a domenica.

Un mercato dell’antiquariato, del collezionismo e vintage che unisce il fascino della città di Vicenza con la scoperta di oggetti che non hanno età ma solo storie da raccontare!

Arredi antichi e del Novecento, pezzi da collezione, vinili ed accessori vintage… e poi eventi musicali ed approfondimenti culturali e l’accoglienza degli esercenti della città!

DOMENICA 09 GIUGNO in tutto il centro di Vicenza dalle 8 alle 19

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO & VINTAGE

- 1 punto informazioni, dislocato in piazza dei Signori per assistenza, gadgets e le mappe del mercato.

- Vinile & Brunch dalle 11 alle 15 al Bar Borsa - Basilica Palladiana



Siete collezionisti, appassionati di oggetti del passato o semplici nostalgici?

Per voi instancabili cercatori di memorabilia e vintage collezionismo e cose d'altri tempi di Vicenza in Contrà Pescherie Vecchie troverete materiale ferro modellistico, automobilistico e dishi LP 33 giri oltre a capi vintage di abbigliamento, per la casa, foulards, borsette, oggettistica varia.