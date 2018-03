M'ILLUMINO DI LUNA : Escursione Monte Zovetto

Escursione Guidata nei Luoghi dell'astronomia con Guide Altopiano di Asiago - "Monte Zovetto: la Luna da lassù" - M'Illumino di Luna

La possibilità di camminare sotto i raggi lunari, l'emozione della notte, il piacere della compagnia e l'esperienza delle guide che vi accompagneranno in questa avventura.

Il luogo che andremo a visitare è ricco di storia e natura. Una bella scritta risalente la prima Guerra Mondiale ricorda come la luna da quel luogo fosse allora come oggi, un elemento incantevole.

L'esperienza e la professionalità di certo non mancheranno.

PROGRAMMA DELL'ESCURSIONE

Partenza prevista per le ore 17.30 dal Bar alla Vecchia Stazione vicino l'entrata del Piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago;

Durata dell'escursione: 4 ore con la visita guidata

Difficoltà (guardare la descrizione in fondo alla pagina): FACILE

Dislivello: 250 m

Spostamento: Con mezzo proprio

COSTO DELL'ESCURSIONE GUIDATA:

Adulti: € 15,00

Ragazzi fino ai 15 anni: € 5,00

Guide: Anna Sella Accompagnatore di media Montagna del Collegio Guide Alpine Veneto e Guida Naturalistica Ambientale

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA:

Telefono: 3407347864 o inviando una mail a info@guidealtopiano.com. Per contattarci clicca i pulsanti sotto.

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO:

Scarponcini da montagna, pantaloni lunghi, pile, giacca a vento, berretto, guanti e PILA FRONTALE

ACCESSORI CONSIGLIATI:

The caldo e cioccolata e un cambio totale di abbigliamento sempre in auto.

FACILE: L'itinerario si svolge su strade forestali, sterrate o facili mulattiere sempre bene indicate e senza problemi di orientamento nei casi di nebbia o cattivo tempo. I dislivelli sono contenuti entro i 250-300 metri e la lunghezza dell'itinerario è compresa nelle tre ore. Si tratta di passeggiate un po' lunghe che richiedono uno scarponcino alto almeno fino alla caviglia, no suola liscia. Nel periodo invernale SOLO scarponcini, no moon boot.