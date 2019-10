Visita guidata alle botteghe storiche di Vicenza

Le Botteghe Storiche di Vicenza organizzano un nuovo tour gratuito alla scoperta delle loro attività e della nostra città, con qualche approfondimento in più sulla storia del grande Antonio Pigafetta, che quest'anno ricorre il 500° anno del suo viaggio; sabato 5 ottobre.

Il punto di partenza alle 16.30, sarà la bellissima Piazza delle Erbe (per la precisone sotto le scalette della Basilica Palladiana ), per proseguire poi, in ordine di visita, con Barbapapà, Pavan G. Orologeria dal 1922 - Vicenza- Ottica Fin - Soprana dal 1910 srl - Antica Gioielleria Balzarin - E dal monico - Il Grottino Vicenza-Simpatica Ostaria - Cappelleria Palladio dal 1899 per concludere, infine, con il ristorante Trattoria Ponte delle Bele, verso le 19.30 circa, dove i partecipanti potranno concludere il tour con una cena ad un prezzo agevolato (previa prenotazione qui o direttamente al locale).

Quindi, non perdete l'opportunità di visitare e conoscere le botteghe più antiche della città dell'oro.



Per iscrivervi potete semplicemente contattare le seguenti Botteghe :

Cappelleria Palladio 0444324516 ( Martino )

E.dal Monico srl tel. 0444545926 ( Alice )

Oreficeria e Gioielleria Soprana tel. 0444320788 ( Giovanni )

Orologeria Gioielleria Pavana tel. 0444320684 ( Giuliana )

Ostaria il Grottino tel. 3487997712 ( Fabio )