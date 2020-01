Grace is gone live al JAM Burger&Music

Soul, eleganza, ritmo e passione sabato sera al Jam di Vicenza. Questi gli ingredienti della ricetta “Grace is gone”, formazione vicentina composta da Tonya Mc Cray (voice), Giancarlo Tollero (guitar), Matteo De Marzi (alto sax), Valerio Faccio (tenor & soprano sax), Andrea Cavedon (bass) e Wanni De Rossi (drums).



In una scaletta di oltre cinquanta brani, Aretha Franklin, Tina Turner, Ray Charles, Wilson Pickett, Etta James, Blues Brothers ed Otis Redding sono solo alcuni degli artisti interpretati che consentono loro di riproporre un inconfondibile sound soul & blues.



Una bella serata a suon di Blues 'n Soul!



DJ SET by MAUREE



INGRESSO LIBERO

JAM nasce come uno spazio pubblico in cui le persone possano trovarsi liberamente per conversare, sentirsi parte di un mondo nuovo, vivere nel proprio piccolo il sogno americano, in un ambiente cosmopolita e moderno.

JAM è un'esperienza gastronomica nuova e facile da amare che accontenta tutti: grandi e piccini, vegani e carnivori.

JAM è incontrarsi, divertirsi e appassionarsi assieme verso tutto ciò che ci fa sentire vivi: sport e musica.

GEN 31

Grace is gone LIVE! at JAM Burger&Music

venerdì dalle ore 21:00 alle 02:00

JAM Burger&Music

via Zamenhof 96, Vicenza