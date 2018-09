Marcesina sentiero dei Cippi - Altopiano di Asiago

Uscita in Collaborazione con CAI- TAM

Marcesina è un vasto e affascinante pianoro a nord dell’altopiano a quota 1.400 adibito a pascolo

per le mucche, coronato da fitti boschi di abeti e da vette di modesta altezza. La piana con la sua

forma a catino favorisce il deposito dell’acqua formando pozze e torbiere ricche di rarità floristiche;

la sua conformazione determina il fenomeno dell'inversione termica e per questo si trova a essere

uno dei luoghi più freddi d'Italia. Con questo giro tra le tante cose interessanti anche un gran

numero di cippi, circa sedici.



