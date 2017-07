Auto e moto a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 28 al 30 luglio

TOP 15 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Previsti alcuni appuntamenti sul territorio berico per gli appassionati delle due e quattro ruote nel weekend da venerdì 28 a domenica 30 luglio tra esposizioni di auto d'epoca, una gara di vetture storiche e sportive, motoraduni, motogiri e autoincontri con tour panoramici.

Tra tutti spiccano l'Historic Valli del Pasubio sulle Piccole Dolomiti (venerdì 28 e sabato 29 luglio) e la Festa Motori e Musica per la notte bianca a Lonigo con expo di auto tuning e Harley Davidson (venerdì 28 luglio) oltre ai motoraduni a Malo e Salcedo (domenica 30 luglio) più il "Baitina Rally Night" ad Asiago (venerdì 28 luglio).

PROGRAMMA DEGLI EVENTI:

VENERDI' 28 LUGLIO

EXPO AUTO TUNING E HARLEY DAVIDSON. Venerdì 28 luglio dalle 19 alle 24 ci sarà l'ultima notte bianca a Lonigo per i "Venerdì di Lonigo" con "Motori e Musica". Negozi aperti fino a mezzanotte. Expo Auto Tuning e Harley-Davidson + Music Dance 80/90 + Area Lounge/Cocktail al Bar Roma. In Parco Ippodromo scivoli gonfiabili per bambini e bancarelle con dolciumi. In piazza XX Settembre gonfiabili per i più piccolo. In piazza Matteotti proiezioni luminose e stand gastronomici. In piazza Garibaldi moda e live music. Ingresso libero.

BAITINA RALLY NIGHT. Venerdì 28 luglio alle 19 è in programma il "Baitina Rally Night", raduno di auto sportive e da rally con tour panoramico nell'Altopiano di Asiago. Ritrovo a "La Baitina" di Asiago in via Kaberlaba. L'evento è organizzato da "SP72 Rally Team".

VENERDI' 28 E SABATO 29 LUGLIO

HISTORIC VALLI DEL PASUBIO. Venerdì 28 e sabato 29 luglio si svolgerà sulle Piccole Dolomiti il 5° Historic Valli del Pasubio, gara di regolarità turistica per auto storiche e moderne organizzata da Rally Club Team Isola con un percorso di 235 chilometri tra la vallata del Monte Pasubio e Recoaro Terme, sconfinando anche nella vicina provincia di Verona. Ritrovo all'arcostrutura di Valli del Pasubio in via Tezze. Previste 8 prove di precisione, la centesimo di secondo, sei controlli orari e quattro a timbro. In coda alla gara prenderà il via anche la parata non competitiva con la possibilità di sfilare sullo stesso percorso della gara di regolarità senza alcun rilevamento cronometrico e classifica finale. Programma: operazioni di verifica venerdì sera e partenza da via Roma a Valli del Pasubio sabato alle 9.30 con arrivo previsto della prima vettura verso le 17. Quota di iscrizione di 150 euro entro il 26 luglio.

DOMENICA 30 LUGLIO

MOTORADUNO D'EPOCA. Domenica 30 luglio alle 9 ci sarà il "Motoraduno d'Epoca" a Malo con giro panoramico verso Cima di Monte di Malo per il pranzo nello stand gastronomico della Festa Campestre.

MOTOGIRO DELLA PEDEMONTANA VICENTINA. In occasione della Sagra di Sant'Anna a Salcedo, domenica 30 luglio alle 9 è previsto il 13° Motogiro per motocicette storiche e moderne. Per informazioni 333.2380832.

ESPOSIZIONE DI TRATTORI D'EPOCA. Domenica 30 luglio alle 19 ci sarà l'esposizione di trattori d'epoca a Casoni di Mussolente per la Sagra di Sant'Anna.

DOMENICA DEL BUON RITORNO. Ogni domenica dalle 18 alle 21 ritorna la terza edizione estiva della "Domenica Del Buon Ritorno", motoraduno al "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo per gli amanti delle due ruote a motore di qualsiasi tipo. Come sempre ci saranno le "Ombrelline" in stile Moto Gp ad accogliere i partecipanti e ad indicare il proprio parcheggio personale oltre al fotografo ufficiale per immortalare l'arrivo di ogni motociclista. Previsto buffet gratuito con dj set. Ingresso gratuito con consumazione facoltativa.

PROSSIMI APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO BERICO:

RADUNO VESPE & OLD SCOOTER. Domenica 6 agosto alle 9 ad Orgiano si terrà l'8° Raduno Vespe & Old Scooter by "031 Vespa Moovement" con ritrovo nel piazzale delle scuole medie in occasione della "Sagra di San Gaetano". Dopo le iscrizioni verrà effettuato un "Giro Turistico del Basso Vicentino" alle 10.30 con rientro per il pranzo alle 13 nello stand gastronomico della festa.

RADUNO AUTO E MOTO D'EPOCA: MALO PANORAMICA E RIEVOCAZIONE SALITA DEL COSTO. Domenica 3 settembre alle 8 ci carà il 21° Raduno Auto e Moto d'Epoca con la "Malo Panoramica" e la Rievocazione della Salita del Costo.

RAID STORICO VICENZA - BUDAPEST. Da lunedì 4 a sabato 9 settembre è in programma il 2° Raid Storico Vicenza - Budapest, manifestazione internazionale non agonistica per moto storiche a carattere storico-culturale e turistico a cura di "Astego Motori d'Epoca" con Team Laverda Corse, Caliba, Ipa (International Police Association) con il patrocinio della Regione Veneto. Le moto, risalenti agli anni '30 e '40 fino al 1985, partiranno il 4 settembre dal piazzale della Vittoria a Monte Berico, attraversando la Carinzia in Austria e il Lago Balaton in Ungheria fino a Budapest, per rientrare il 9 settembre in piazza Matteotti con la presentazione dei partecipanti e la premiazione dei mezzi storici. Le motociclette iscritte alla gara percorreranno strade aperte al traffico con l’ausilio delle staffette. Sono già aperte le iscrizioni da metà luglio.

RADUNO SULLE ORME DELLE MILLE MIGLIA. E' in preparazione per domenica 10 settembre il "4° Raduno Sulle Orme delle Mille Miglia". Per informazioni: 377.4470547. Per aggiornamentI: www.astegomotoridepoca.it

