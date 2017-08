Auto e moto a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 25 al 27 agosto

TOP 15 EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 25 - 27 AGOSTO

Previsti alcuni appuntamenti sul territorio berico per gli appassionati delle due e quattro ruote per il weekend da venerdì 25 a domenica 27 agosto tra esposizioni di auto d'epoca, motoraduni, motogiri e autoincontri con tour panoramici.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI:

RADUNO MOTOCROSS. In occasione dell'Antica Sagra Peschiera dei Muzzi, sabato 26 e domenica 27 agosto alle 10 a Sovizzo ci sarà il "Raduno Motocross". In programma per sabato l'allenamento nella pista aperta a tutti i tipi di licenza. Domenica alle 8.30 Santa Messa al campo sportivo con benedizione delle moto e alle 10 prove e qualifiche per la competizione. Iscrizione obbligatoria nello stand della festa.

(nella foto sopra motocross)

XXIII SALITA DEI MULINI PER MOTO D'EPOCA. Domenica 27 agosto alle 8 il Corlanzone Moto Club organizza la "XXIII Salita dei Mulini" per moto d'epoca ad Alonte con un percorso di circa 40 chilometri. Ritrovo in piazza Santa Savina. La manifestazione è aperta a motoveicoli (moto e scooter) costruiti entro il 1997 ed iscritti o scrivibili al Registro Storico Nazionale in regola con il codice della strada. Saranno ammesse 5 categorie: Storiche (dalle origini al 31-12-1944) - Epoca (dal 1945 al 31-12-1968) -Classiche (dal 1969 al 31-12-1975) - Post-Classiche (dal 1976 al 31-12-1996) - Fuori Gara (dal 01-01-1997 ad oggi). Premi per i primi 3 classificati, il motoclub più numeroso, la moto più interessante votata dai concorrenti e la motociclista femminile.

(nella foto in alto la "Salita dei Mulini" per motoveicoli d'epoca)

RADUNO ALFA ROMEO: IL MONTE GRAPPA E LE ECCELLENZE DEL SUO TERRITORIO. Domenica 27 agosto dalle 9 alle 16.30 si terrà il Raduno Alfa Romeo "Il Monte Grappa e le Eccellenze del Territorio" con ritrovo al Museo dell’Automobile Bonfanti Vimar di Romano D’Ezzelino con la supervisione del "Club Alfisti Veneto". Dopo la visita museale alle 10, partirà il tour panoramico a Cima Grappa alle 11.45. Verso le 13/13:30 è in programma il "Pranzo al Rifugio Bassano" a Cima Grappa dopo aver ammirato panorami eterni insieme alle Alfa Romeo tra i tornanti, rivivendo la storia della Grande Guerra. Quota di iscrizione: 35 euro adulti e ragazzi sopra i 12 anni - bambini da 8 a 12 anni 15 euro - bambini da 0 a 7 anni gratis. Per iscrizioni: clubalfistiveneto@gmail.com - 345.2979176.

(nella foto sopra un raduno di Alfa Romeo)

RADUNO VESPA CLUB VALSTAGNA VAL BRENTA. Domenica 27 agosto alle 10 è previsto il Raduno Vespa Club Valstagna Val Brenta in piazza San Marco a Valstagna con tour panoramico per il territorio circostante. Ogni primo venerdì del mese alle 21.30 è possibile il tesseramento per la stagione vespistica 2017 alla Birreria Cornale di Enego. Per informazioni ed aggiornamenti: www.facebook.com/VespaClubValbrenta/ - www.vespaclubvalbrenta.it.

(nella foto sopra il Raduno Vespa Club Valstagna)

