Auto e moto a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 21 al 23 luglio

Previsti alcuni appuntamenti sul territorio berico per gli appassionati delle due e quattro ruote nel weekend da venerdì 21 a domenica 23 luglio tra esposizioni di auto d'epoca, una gara di rally, motoraduni, motogiri e autoincontri con tour panoramici.

Tra tutti spiccano il Rally Città di Schio (sabato 22 e domenica 23 luglio) e la Festa dei Motori a Sossano con esposizioni di autotuning e bikini car wash (da venerdì 21 a domenica 23 luglio) oltre al raduno per auto sportive e moderne "Vecchie Monelle sull'Altopiano" con tour da Vicenza ad Asiago (domenica 23 luglio).

PROGRAMMA DEGLI EVENTI:

VENERDI' 21 LUGLIO

FESTA DEI MOTORI: AUTOTUNING & BIKINI CAR WASH. Da venerdì 21 a domenica 23 luglio è in programma la 7° Festa dei Motori a Sossano nella zona industriale con l'esposizione di auto tuning, camion, maxi trattori e trattori d'epoca, spettacoli di "bikini car wash", esibizioni di ballo e musica con dj set oltre allo stand gastronomico con specialità locali. Programma: "Tanta Roba! - Summer Tour 2017" di Stereo Città con i dj Max Reba e Gianmarco Bellini (venerdì 21 luglio); "Serata Afro - Stargate Sotto le Stelle" con dj Morgan e corpo di ballo con musica anni '90-2000 (sabato 22 luglio); concorso e sfilata "Auto Tuning" (10 - 18) + "Bikini Car Wash" (17 - 23) con splendide ragazze + musica anni '90 - 2000 (domenica 23 luglio). Ingresso gratuito. Orari: 15 - 24 venerdì / 10 - 24 sabato e domenica. L'evento è organizzato da "Tutto Motori".

SABATO 22 LUGLIO

RALLY CITTA' DI SCHIO. Sabato 22 e domenica 23 luglio si terrà il 27° Rally Città di Schio, gara automobilistica valida per il Campionato Regionale e per la serie “Rally Piston Cup” con un percorso di 70 chilometri tra Schio, Monte di Malo e Santa Caterina di Tretto. L'evento, organizzato da Scuderia P.S.G Rally, prevede l'ammissione di tutte le vetture previste per i rally nazionali: per le auto storiche al seguito non saranno ammesse le vetture di Gruppo 2 e 4 con cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici. Previsti oltre 20 mila spettatori. Venerdì 14 e sabato 15 luglio ci sarà il ritiro Road-Book e consegna materiale per ricognizioni al Bar Piazzetta Boldù di Schio. Venerdì 21 luglio (9 - 12 e 14 - 18) sono in programma le ricognizioni autorizzate e vigilate dalle 14 alle 18 con vetture di serie (3 passaggi in totale per PS). Dopo le verifiche sportive e tecniche al PalaRomare, sabato alle 20.30 partenza della prima vettura dal piazzale Pubblici Spettacoli con passaggio in piazza Rossi davanti al Duomo di Schio. Domenica 23 luglio partenza alle 9 con uscita in riordino notturno ed arrivo alle 18 con premiazioni al palasport scledense. Iscrizioni fino a venerdì 14 luglio. Infoline: info@rallycittadischio.it - 349.6709188 - segreteria@rallycittadischio.it - www.rallycittadischio.it.

DOMENICA 23 LUGLIO

VECCHIE MONELLE SULL'ALTOPIANO. Domenica 23 luglio è in calendario il tour motoristico "Vecchie Monelle sull'Altopiano" per auto storiche sportive e moderne con partenza da Vicenza in località Laghetto ed arrivo all Baita Al Maddarello di Asiago attraverso la Salita del Costo. Pranzo in baita e rientro nel tardo pomeriggio. L'evento è organizzato dal gruppo "Vecchie Monelle".

RADUNO MOTO E VESPE SULLE RIVE DEL BRENTA. Domenica 23 luglio alle ore 12 ci sarà il 3° Raduno Moto e Vespe sulle rive del Brenta nell'ambito della "Festa in Brenta 2017" a Campolongo sul Brenta. In serata è in programma la "Milonga sul Brenta" con balli di tango a cura di Hangar 383 e ADSD Bassano Tango.

DOMENICA DEL BUON RITORNO. Ogni domenica dalle 18 alle 21 ritorna la terza edizione estiva della "Domenica Del Buon Ritorno", motoraduno al "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo per gli amanti delle due ruote a motore di qualsiasi tipo. Come sempre ci saranno le "Ombrelline" in stile Moto Gp ad accogliere i partecipanti e ad indicare il proprio parcheggio personale oltre al fotografo ufficiale per immortalare l'arrivo di ogni motociclista. Previsto buffet gratuito con dj set. Ingresso gratuito con consumazione facoltativa.

PROSSIMI APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO BERICO:

