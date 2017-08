Auto e Moto a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 18 al 20 agosto

TOP 15 EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 18 - 20 AGOSTO

GUIDA ALLE ESCURSIONI SUL TERRITORIO BERICO PER ILWEEKEND 18 - 20 AGOSTO

GUIDA AGLI EVENTI SPORTIVI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 18 - 20 AGOSTO

GUIDA PODISMO: CORSE, MARCE E MARATONE NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 18- 20 AGOSTO

Previsti alcuni appuntamenti sul territorio berico per gli appassionati delle due e quattro ruote per il weekend da venerdì 18 a domenica 20 agosto tra esposizioni di auto d'epoca, motoraduni, motogiri e autoincontri con tour panoramici.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI:

VESPA RADUNO CON TOUR DELLE RISORGIVE. In occasione della "Sagra di San Bartolomeo 2017" a Rettorgole di Caldogno nei pressi della chiesa parrocchiale, domenica 20 agosto alle 9.30 è previsto il 2° Vespa Raduno per modelli storici e moderni con tour panoramico del territorio locale per una raggio di 25 km. Partenza alle 10.30 con tappa-ristoro alle Risorgive di Dueville per il ristoro. Rientro alle 12 per il pranzo alla festa con specialità culinarie venete. Quota d'iscrizione: 10 euro.

(nella foto sopra il "Vespa Raduno" davanti alla Chiesa di Rettorgole di Caldogno)

MUSEO DELL'AUTOMOBILE BONFANTI WIMAR. Il Museo dell’Automobile “Bonfanti-Vimar” di Romano d'Ezzelino in via Torino 2 è una realtà viva da ormai 25 anni e sorge alla periferia Nord di Bassano. il sito museale è noto a livello internazionale per essere stato il primo ad attuare una filosofia espositiva unica ed innovativa. Ogni sei mesi, in primavera ed autunno, vengono cambiati totalmente i contenuti, proponendo ogni volta un tema diverso. Per le continue proposte culturali, al Museo dell’ Automobile “Bonfanti-Vimar” è stato assegnato il "Trofeo di Miglior Museo Europeo della Motorizzazione nel 1999, 2000, 2001 e 2004 e 2007. Fra 3/4 anni il "Museo dell’Auto" si trasferirà in una nuova e prestigiosa sede nel cuore antico di Bassano, collegato con un altro nuovo ed originale museo naturalistico. Ogni anno passano 30-35 mila visitatori, che lo colloca fra i primi dieci musei del Veneto. L’innovativo museo veneto è molto attivo ed organizza dei corsi per restauratori di veicoli d’epoca come unico esempio in Europa per alimentare una tradizione artigiana molto antica (il prossimo corso partirà il 24 settembre fino al 21 ottobre 2017 con 4 lezioni per 72 ore in tutto-iscrizioni: 0424.513690-info@museobonfanti.veneto.it). Orari di apertura: dal martedì alla domenica: 10 - 12 e 14 - 18 - Lunedì chiuso (Pasqua chiuso). Biglietti: 8 euro intero - 5 euro ridotto (bambini sotto i 12 anni, gruppi oltre 10 persone, pensionati, Soci ACI, ASI, AISA) - 20% di sconto sul prezzo Intero a Soci Touring. Info: www.museobonfanti.veneto.it.

(nella foto in alto una sezione del "Museo dell'Automobile Bonfanti Vimar" con alcune auto d'epoca sportive)

DOMENICA DEL BUON RITORNO. Ogni domenica dalle 18 alle 21 ritorna la terza edizione estiva della "Domenica Del Buon Ritorno", motoraduno al "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo per gli amanti delle due ruote a motore di qualsiasi tipo. Come sempre ci saranno le "Ombrelline" in stile Moto Gp ad accogliere i partecipanti e ad indicare il proprio parcheggio personale oltre al fotografo ufficiale per immortalare l'arrivo di ogni motociclista. Previsto buffet gratuito con dj set. Ingresso gratuito con consumazione facoltativa.

(nella foto sopra l'appuntamento domenicale estivo "Domenica del Buon Ritorno" al "The Big" con le Ombrelline)

PROSSIMI APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO BERICO:

Gallery