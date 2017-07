Auto e moto a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 14 al 16 luglio

TOP 15 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND

Previsti alcuni appuntamenti sul territorio berico per gli appassionati delle due e quattro ruote nel weekend da venerdì 14 a domenica 16 luglio tra esposizioni di auto d'epoca e macchine da rally, motoraduni, motogiri e autoincontri con tour panoramici oltre ad una mostra scambio motoristica prestigiosa.

Tra tutti spiccano il "44° Motoraduno Alpinistico del Pasubio" a Schio e il 6° Raduno Auto Storiche Sportive e Moderne a Piovene Rocchette oltre alla novità del 1° Fazenda Festival Motors ad Isola Vicentina e alla prestigiosa 27° Mostra Scambio Motoristica Città di Dueville.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI:

VENERDI' 14 LUGLIO

MOSTRA-SCAMBIO CITTA' DI DUEVILLE. Da venerdì 14 a domenica 16 luglio si terrà la XXVII Mostra Scambio Città di Dueville, dedicata alle auto, moto, accessori e ricambi d'epoca, a Dueville. I visitatori potranno trattare, acquistare o vendere numerosi articoli motoristici "vintage" soprattutto per i collezionisti. La manifestazione, giunta alla ventisettima edizione e assia conosciuta in tutto il Nord Italia, è indicata agli esperti del settore e agli amanti dei motori in generale.

SABATO 15 LUGLIO

MOTORADUNO DEL PASUBIO. Sabato 15 e domenica 16 luglio è in programma a Schio il 44° Motoraduno del Pasubio, rievocazione del motoraduno alpinistico degli anni '30 a cura di "Moto Club Schio", in cui centauri si riunirono con le loro moto per dimenticare gli orrori della Grande Guerra ed onorare i caduti della montagna divenuta sacra: il Pasubio. Dopo la presentazione dell'evento sabato alle 16, domenica alle 10.45 la partenza sarà da piazza dello Statuto a Schio con sfilata per il centro storico, proseguendo per Colle Bellavista, Ossario del Pasubio, Rifugio Papa. Verrà deposta di una corona di alloro al Sacello Ossario del Pasubio. Dopo il pranzo ci sarà il riordino con il rientro per le ore 16.