Auto e moda - Concorso di Eleganza: C'era una Volta

“C’era una volta”, domenica 23 giugno torna la 7^ edizione del concorso di eleganza per auto e moda

In piazza dei Signori anche la 1^ edizione di Autopedal per giovanissimi

Domenica 23 giugno, a partire dalle 15 in piazza San Lorenzo, torna “C’era una volta... Concorso di eleganza. Auto e moda d'altri tempi”, la kermesse che ogni anno, associando alle prestigiose vetture eleganti modelle vestite con gli abiti dello stesso periodo storico, propone per le vie del centro un elegante e suggestivo corteo.

L'evento, giunto alla settima edizione, annullato il 5 maggio scorso a causa del maltempo, è organizzato dall'associazione Astego motori d'epoca in collaborazione con l'assessorato alle attività produttive.

Quest'anno l'iniziativa sarà arricchita da un'iniziativa speciale dedicata ai giovanissimi dai 7 ai 12 anni: la 1^ edizione di Autopedal, una gara di auto storiche a pedali che si terrà dalle 9 alle 16 in piazza dei Signori.

Protagoniste del concorso di eleganza saranno 25 auto risalenti al periodo compreso tra gli anni Trenta e Settanta.

Il corteo delle auto prenderà il via alle 15 da piazza San Lorenzo per raggiungere Villa Morosini ad Altavilla Vicentina e fare rientro per le 16.30 in città, percorrendo viale Roma e corso Palladio, per entrare infine in piazza dei Signori scortate dalla storica Fiat 1100 della polizia locale Vicenza. Seguiranno le fasi del concorso vero e proprio e le premiazioni.

Le modelle saranno vestite dall'atelier Une Nouvelle Vie e da Emozioni Gioielli, con la collaborazione per trucco e acconciature del salone Feeling di Sandrigo.

All'evento, quest'anno, è stata associata la 1^ edizione di Autopedal per giovanissimi, ovvero una gara di auto storiche a pedali che si terrà dalle 9 alle 16 in piazza dei Signori dove sarà allestito un circuito in miniatura di Formula 1. La gara è riservata – previa iscrizione (https://www.astegomotoridepoca.it/newpage)- a bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni.

Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto all’associazione Angeli Berici per la chirurgia pediatrica di Vicenza.

Per informazioni: tel: 3774470547,