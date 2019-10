AuLiN PaRtY VoL.9 al Bar Smeraldo

La Festa di Aulin al Bar Smeraldo come ogni anno è un appuntamento terrificante.

"Lo spirito di Halloween si sta risvegliando...

Adepti! La cripta del Bar Smeraldo vi sta aspettando!

Zombie, Mostri, Fantasmi, Streghe, non mancheranno le sorprese e in un contesto terrificante, la musica dei Fusi vi accompagnerà in ogni istante!

Chi è già venuto lo sa che il giorno dopo in hangover sarà e sappiamo tutti come andrà a finire... Ad una certa Michela e Vittorio ci imploreranno di uscire!

Alla nona edizione siamo sempre più convinti di aver ragione:

AULIN PARTY, perché il giorno dopo dal mal di testa dovrai curarti!

Alla consolle si alterneranno:

♠️ Jack Breeoze Torrance

♠️ Jason Perez Voorhees

♠️ Regan LaGió Mcneil

Vi guarderà le spalle l’immancabile Norman Capponi Bates...

Se state a casa fate strabene.

Mai Stufi, sempre Arsi!

Party until the end!"

AuLiN PaRtY VoL.9

Organizzato da Fusidifestaneverarsi Crew

giovedì alle ore 22:00

Bar Smeraldo

viale Venezia, 9, 36100 Vicenza