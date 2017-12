"Auguri di Natale in Alta Quota" a Marana di Crespadoro

Sabato 23 dicembre alle 8.30 a Marana di Crespadoro è in programma l'escursione "Auguri di Natale in Alta Quota" a Cima Marana (m.1545) con 2 itinerari possibili: trekking o camminata ludico-sportiva.

Ritrovo alle 9 in piazza del paese per coloro che intraprenderanno il percorso del Marana Contest (13 km. - 1000 D+) con salita per la direttissima del sentiero CAI 203, discesa per la centrale e risalita per Rialto. Ritrovo alle 9.30 per tutti coloro che affronteranno solamente la salita centrale in passeggiata.

In cima alla vetta ci sarà il tradizionale scambio di auguri per il brindisi con vino, birra, panettoni, panini e altro ancora. In caso di troppa neve, verrà valutato nuovamente il programma.

