L’ultimo fine settimana di ottobre a Vicenza sarà il "Weekend del Mistero", che prevede la realizzazione di eventi particolari nei capoluoghi di provincia per il 9° festival "Spettacoli di Mistero", previsto nel mese di novembre, organizzato dall’Unpli e dalle Pro Loco Venete con il patrocinio ed il contributo dell’Assessorato all’Identità Veneta della Regione Veneto.

Sabato 28 ottobre alle 15 Unpli Vicenza, in collaborazione con l’assessorato comunale alla partecipazione, propone la passeggiata "Attraverso Vicenza Antica" alla scoperta dei misteri medievali. Ritrovo alle 14.45 da Porta Santa Croce. Alle 15 inizierà la passeggiata per le vie di Vicenza, accompagnati dallo studioso Luciano Parolin, attraverso porta e borgo Santa Croce (i "Crociferi"), l’Istituto Levis Plona (ex convento Canossiano), contra’ Corpus Domini (Lapide Paruta), viale Mazzini, La Rocchetta, contra’ Mure San Rocco, contra’ Santa Maria Nova, contra’ Lodo, contra’ Le Cantarane, contra’ Beccariette, corso Fogazzaro. Al termine della camminata aperitivo alle 17.30.

SPETTACOLI DI MISTERO. La manifestazione coinvolgerà un’ottantina di località, dai boschi alle isole, dai borghi antichi alle città d’arte, dai castelli medievali alle celebri ville venete, nelle quali prenderanno vita numerosi eventi dedicati al “mistero”: serate di racconto e di letture, visite guidate, mostre, spettacoli teatrali, rievocazioni in costume, all’insegna della rivisitazione di antiche storie e leggende del territorio. Info: www.spettacolidimistero.it.

INFORMAZIONI: Unpli Vicenza - 0444.300708 - info@prolocovicentine.it - www.spettacolidimistero.it - Luciano Parolin 339.2768692. Posti limitati con prenotazione necessaria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 5 euro.

