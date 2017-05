Atletica Leggera: Campionato di Società 2017 Cadetti-Ragazzi

Sabato 6 e domenica 7 maggio si svolgerà il Campionato di Società 2017 di atletica leggera per le categorie cadetti e ragazzi maschile e femminile a Vicenza e Cassola. Il programma prevede la 1° giornata dei cadetti-e e la 4° giornata per le ragazze allo Stadio Guido Perraro di Vicenza sabato 6 maggio più la 2° giornata dei cadetti-e e la 3° giornata per i ragazzi allo stadio comunale di San Giuseppe di Cassola domenica 7 maggio. Ciascun atleta dovrà partecipare, in ogni giornata di gara, a due prove scegliendo, all’atto dell’iscrizione: nella prima e quarta giornata una gara di corsa e una gara di lancio; nella seconda e terza giornata una gara di corsa e una gara di salto. Le gare di corsa si correranno a “serie”. Nei concorsi (lungo - peso - vortex) le prove a disposizione per ogni atleta sono tre, mentre nell’alto i tentativi a disposizione per ogni atleta sono un massimo di due per ciascuna misura. L'evento è organizzato dalla FIDAL Vicenza in collaborazione con il CSI Fiamm Vicenza, il G.G.G. Vicenza e il G.S. Marconi di Cassola.

REGOLAMENTO: ciascun atleta può prendere parte a due gare più la staffetta, non superando le due gare nella stessa giornata durante lo svolgimento della manifestazione. Nei concorsi ciascun atleta ha a disposizione quattro prove e tre tentativi per misura nell’alto e nell’asta. Gli atleti partecipanti alle gare dei m 1000 – m 2000 – m 1200st. e Marcia, possono effettuare altre gare nella stessa giornata di lunghezza inferiore ai m 200 (staffetta compresa).

PROGRAMMA TECNICO PER SABATO 6 MAGGIO A VICENZA: RAGAZZE 1000 - marcia – vortex - peso / CADETTI: 80m –300 Hs. – 1000 – Marcia Km. 5 – Salto Triplo – Salto in Alto - Salto con l'Asta - Lancio del Martello – Lancio del Peso / CADETTE : 80m –300 Hs. – 1000 – Marcia Km. 3 – Salto in Lungo – Lancio del Giavellotto - Lancio del Disco.

PROGRAMMA TECNICO PER DOMENICA 7 MAGGIO A CASSOLA: RAGAZZI: 60 - 60Hs – lungo – alto / CADETTI: 300 – 2000 – 1200sp - 100hs – Salto in Lungo – Lancio del Giavellotto - Lancio del Disco Kg. 1.5 / CADETTE: 300 – 2000- 1200sp - 80hs - Salto in Alto – Salto con l'Asta - Salto Triplo - Lancio del Martello.

PROGRAMMA ORARI - SABATO 6 MAGGIO: ore 14.45 Ritrovo Giurie e Concorrenti / ore 15.20 Lancio del Martello Cm / ore 15.20 Confrema Iscrizioni / ore 15.50 - 300 metri Hs. Cm - Lancio Disco Cf - Lancio del Peso Rf - Vortex Rf - Slato Triplo Cm - Salto con l'Asta Cm / ore 16.00 - 300Hs. Cf / ore 16.10 - 80 Cm / ore 16.25 - 80 Cf / ore 16.40 - 1000 metri Cf/Cm - Lancio Giavellotto Cf. - Salto in Lungo Cf - Lancio del Peso Cm - Salto in Alto Cm / ore 16.50 - 1000 metri Rf / ore 17.10 - Marcia Cm Km. 5 - Marcia Cf Km. 3 - Marcia Rf Km. 2.

PROGRAMMA ORARI - DOMENICA 7 MAGGIO: ore 9 Ritrovo Giurie e Concorrenti / ore 9.20 Lancio del Martello Cf / ore 9.20 Confrme Iscrizioni / ore 9.45 - 80 metri Hs. Cf - Lancio Giavellotto Cm - Salto in Lungo Rm - Salto in Alto Rm - Salto con l'Asta Cf / ore 10 - 100 metri Hs Cm / ore 10.15 - 300 mteri Cf - Lancio del Peso Cf / ore 10.30 - 300 metri Cm / ore 11 - 60 metri Rm - Lancio Disoc Cm - Salto in Lungo Cm - Salto in Alto Cf - ore 11.20 - 60 metri Hs Rm / ore 11.40 - 2000 metri CM/CF / ore 12 - 1200 metri sp Cm/Cf - Salto Triplo Cf.

PROGRESSIONE SALTO IN ALTO RAGAZZI: 105 - 110 - 115 - 120 - 125 - 128 - 131 - 134 - 137 – 140

PROGRESSIONI SALTO IN ALTO CADETTI/E: 115 - 125 - 130 - 135 - 140 - 143 - 146 – 149 – 152

PROGRESSIONE ASTA CADETTI/E: 180 - 200 - 210 - 220 - 230 - 240 - 250- 260 - 270 - 280 - 290 - 300 - 305 - 310 - 315

ISCRIZIONI: possono iscriversi alla gara esclusivamente gli atleti della categoria ragazzi/e e cadetti/e tesserati con le società regolarmente affiliate alla FIDAL Vicenza per il 2017. Iscrizioni on-line entro le ore 24 di venerdì 5 maggio. Le Società possono partecipare con un numero illimitato di atleti. Ad ogni manifestazione provinciale, dove la categoria ragazzi/e parteciperà, sarà prevista una quota di iscrizione di 0.50 euro per gara.

