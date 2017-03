Atletica: Campionato Provinciale Giovanile di Staffette su Pista ad Arzignano

Domenica 2 aprile alle 9.30 l'ASD Atletica Ovest Vicentino organizza il Campionato Provinciale di Staffette su Pista per le categorie ragazzi-e (4x100 e 3x800) e cadetti-e (4x100 e 3x1000) allo Stadio Comunale "Dal Molin" di Arzignano in via Consolini. I partecipanti alle staffette 4x100 non potranno partecipare alle staffette 3x800 o 3x1000. Valgono le norme statutarie e regolamentari della FIDAL.

REGOLAMENTO TECNICO CATEGORIE RAGAZZI/E: nella staffetta 4x100 l’atleta che riceve il testimone deve partire all’interno della zona di precambio, non ci sarà comunque squalifica nel caso di cambio fuori settore. Non è consentito l’uso delle scarpe specialistiche chiodate, anche se alla stesse vengono tolti i chiodi. Pertanto gli atleti della categoria Ragazzi/e potranno utilizzare esclusivamente le scarpe con suola di gomma.

PREMIAZIONI: verranno premiate le prime tre staffette per la categorie Ragazzi/e e Cadetti/e. Eventuali altri premi verranno comunicati al momento della premiazione.

ISCRIZIONI: saranno presentate al ritrovo presso la segreteria, compilando gli appositi moduli in singola copia, Ogni iscrizione dovrà riportare i dati personali degli atleti e del numero di cartellino. Chiusura iscrizioni alle 9.15

Il programma della manifestazione:

ore 9: Ritrovo giurie/concorrenti e apertura iscrizioni

ore 9.15: Chiusura iscrizioni

ore 9.30: Start 4 x 100 Ragazze

ore 9.45: Start 4 x 100 Ragazi

ore 10: Start 3 x 800 Ragazze

ore 10.15: Start 3 x 800 Ragazzi

ore 10.30: Start 3 x 1000 Cadette

ore 10.45: Start 3 x 1000 Cadetti

ore 11: Start 4 x100 Cadette

ore 11.15: Start 4 x 100 Cadeti

ore 11.30: Premiazioni

