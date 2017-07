Astrotrekking: "Tramonto e Stelle sull'Altopiano di Asiago"

GUIDA ALLE ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Sabato 15 luglio alle 18 "Asiago Guide" in collaborazione con MalgAsiago organizza l'escursione di astrotrekking "Tramonto e Stelle" nell'Altopiano dei Sette Comuni con osservazione del cielo stellato. Ritrovo al Sacrario Militare del Leiten ad Asiago presso Wunderbar in piazzale degli Eroi. Spostamento con mezzo proprio. Durata dell’escursione: mezza giornata. Costo: 10 euro - gratuito per i ragazzi sotto i 10 anni.

ELENCO ESCURSIONI