Astra Claus 2019: winter festival

Astra Claus 2019 è il primo festival natalizio dedicato ai più giovani. Astra Claus, il festival di Natale, nasce da un’idea di due dei festival vicentini più partecipati delle ultime estati, Jamrock Festival e Lumen Festival. Le due realtà hanno unito le forze per organizzare, in collaborazione con il Comune di Vicenza, un “winter festival”, dal 25 al 28 dicembre, dalle 18, pensato prima di tutto come un occasione di ritrovo, in un periodo dell’anno dove moltissime persone tornano in città per le feste e hanno voglia di stare assieme.

Il festival si terrà all'interno del piazzale del Polo Universitario e del Teatro Astra in contrà Barche, parzialmente al coperto. Ingresso: 1 euro.

Quattro serate di auguri e festeggiamenti con musica live e dj set.

Aprirà le danze, la sera del 25 dicembre , il live scatenato dell’OPB assieme a DJ Moris.

Il 26 dicembre dopo le "fatiche natalizie" sarà la serata del funk con il live dei Vertical, di dJ Dax e di Entalpia.

Il 27 dicembre ricomincia il weekend e si balla ancora con un grandissimo ospite: dj Populous assieme ai ragazzi del From Disco to Disco.

Sabato 28 dicembre il festival si chiuderà con un altro grande ospite, dj Spiller, che con i ragazzi di Lumen Soundsystem e Franky Suleman faranno ballare e saltare tutti presenti per l'ultima serata del festival.

25 DICEMBRE - Osteria Popolare Berica

L'Opb è di Vicenza ed è attiva da quasi 15 anni durante i quali ha fondamentalmente bevuto. Nel frattempo, però, è incredibilmente riuscita a fare anche più di duecento date e ad autoprodursi 4 cd e un singolo in vinile.

Il concerto di Natale dell'Opb è qualcosa che difficilmente possiamo raccontare, ma la leggenda narra che centinaia di fans attendano intrepidi questo giorno come uno dei più attesi dell'anno.

26 DICEMBRE - Vertical

La storia dei Vertical è un po’ la storia del funk. La periferia, i bar, l’acid-jazz, le macchine, le donne, i motori, gli strobo, i pantaloni a zampa, le sirene sulla città.

Una band strumentale che, in 10 anni di attività, si è esibita in oltre 500 concerti in tutta Italia e all’estero e che ama calcare i palchi dei sobborghi e dei club di periferia non per denaro o per fama fine a se stessa, ma per dare vita ad una città morta e per portare divertimento e libertà in ogni dove.

27 DICEMBRE - Populous

Laureato in musicologia, uno degli artisti più eclettici della musica elettronica, il dj e produttore salentino Populous ha lavorato per importanti brand quali Imperial, Ikea, Vogue, Vivienne Westwood, Carhartt, Nissan & Skoda.

Nel 2014 pubblica “Night Safari”, album che ha avuto consensi unanimi da parte di critica e pubblico.

Nel 2016 vince il premio di “miglior artista” all’Italian Quality Music Festivals.

Nel 2017 pubblica "Azulejos", album dai suoni etnici ed indigeni che rimandano alla cumbia e l'anno successivo si esibisce al festival Primavera Sound di Barcellona.

28 DICEMBRE - DJ SPILLER

Cristiano Spiller, in arte Dj Spiller, è uno dei più prolifici artisti italiani dance conosciuti all’estero; le sue produzioni, composte da remix e brani originali hanno frequentemente raggiunto le posizioni di vertice nelle classifiche di tutta Europa e molto spesso anche delle charts d’oltreoceano.

Con il suo EP "Mighty Miami", contenente una versione instrumental di "Groovejet (If This Ain't Love)", arriva il grande successo di quest'ultimo con una versione vocale realizzata in collaborazione con la cantante britannica Sophie Ellis-Bextor. Il singolo ha raggiunto la prima posizione di numerosi paesi diventando il più importante successo dance dell'anno e vendendo circa 2.000.000 di copie.