Assemblea Non Una Di Meno Vicenza

Di ritorno dalla manifestazione e dall'assemblea nazionale Nudm del 24 e 25 Novembre e dopo aver concluso il primo festival lanciato da Nudm Vicenza "libere di..." ,vogliamo continuare a parlare e a costruire il percorso di agitazione permanente nel nostro territorio anche verso lo sciopero Femminista lanciato per il prossimo 8 Marzo.



Invitiamo tutte e tutti all'assemblea settimanale di Non Una Di Meno Vicenza

Mercoledi 5 Dicembre alle ore 21:00 al C.s. Bocciodromo,per continuare il percorso di agitazione permanente cominciato il 13 Ottobre a Verona , per costruire insieme iniziative verso l'8 marzo e cominciare ad immaginare lo Sciopero Femminista a Vicenza.