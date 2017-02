"Assam, Arunachal e Nagaland: Non sembra ma anche questa è India" a Vicenza

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 2 AL 9 FEBBRAIO

Martedì 7 febbraio alle 20.30 a "La Locomotiva" Centro dei Ferrovieri di Vicenza in via Rismondo 2 è in programma la proiezione fotografica "Assam, Arunachal e Nagaland: Non sembra ma anche questa è India" a cura di Ambrogio Rebellato, Associazione Culturale “L’Angolo dell’Avventura” in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Saranno mostrate foto ed immagini di queste tre regioni (Assam, Arunachal e Nagaland), che sono situate nella zona nord-orientale dell'India tra il Tibet e il Bangladesh in un territorio delocalizzato rispetto all'area centrale. Infoline: Maurizio 339 8907558 - Roberto 347 7040361.Sito: www.locomotivaferrovieri.it. E-mail: locomotivaferrovieri@gmail.com. Ingresso libero.

