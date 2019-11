Omaggio al grande attore teatrale e cinematografico Walter Chiari, uomo di assoluta genialità venata di follia e cristallina capacità istrionica, con una vita straordinaria, ai limiti del teatrale. "Aspettando Walter Chiari" si muove tra il piano simbolico e documentaristico di di un periodo a cavallo tra la rivista e il film d'autore, attraversando Beckett, Zavattini, Visconti e la nascita della televisione.

Walter Chiari: La sua comicità frenetica e surreale, unita alle spiccate capacità parodistiche, ha fatto scuola. Nato a Verona, da famiglia pugliese, e morto a Milano nel dicembre 1991, Walter Annichiarico, in arte Chiari, si formò come tanti a teatro con la rivista, debuttando al cinema con "Vanità", nel 1946, che gli valse il Nastro d'argento.

Lodato dalla critica per il ruolo di seduttore in Bellissima di Luchino Visconti, divenne in seguito un protagonista della commedia all'italiana e si fece apprezzare anche in TV per sketch memorabili, su tutti il Sarchiapone.

Risucchiato nel 1970 in una brutta vicenda di traffico di droga, da cui venne prosciolto dopo 70 giorni di carcere, ritornò a fatica sotto i riflettori, vittima dei pregiudizi e della censura della RAI. Dal matrimonio con Alida Chelli ebbe un figlio, Simone Annichiarico, che lavora come presentatore televisivo sui canali Mediaset, dopo aver collaborato per LA7 e la TV pubblica.



Con Andrea Maria Carabelli

Drammaturgia Francesca Sangalli

Regia Marta Maria Marangoni

Produzione Teatro de gli Incamminati

Aspettando Walter Chiari

