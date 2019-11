Aspettando Natale, giochi da tavolo

Dopo il successo di On Board! Games&Friends, che ha riempito le sale della sede di Assogevi per 6 domeniche consecutive, il divertimento “digital detox” continua con il grande classico invernale.



Torna anche quest’anno Aspettando Natale, la consueta domenica di giochi da tavolo, lotteria gastronomica e torneo a premi dedicati a tutta la famiglia!

Giocare in famiglia e con gli amici è tanto un allenamento per la mente, quanto divertente. Un pomeriggio spensietato, da passare in allegria, con la possibilità di giocare a tanti giochi, tradizionali e di ultima generazione.



In più, quest’anno, il torneo RADDOPPIA! Oltre al torneo di DIXIT, con una nuova espansione, avremo anche il ritorno di un grandissimo classico, il torneo di CLUEDO.

Per partecipare ai tornei e tentare di vincere i succulenti premi è necessario inviare una email a assogevi@gmail.com indicando il proprio nome e cognome, un recapito (possibilmente telefonico) e il torneo cui si vuole partecipare.



Per tutti gli altri partecipanti sarà possibile scegliere tra decine di giochi in scatola, che i nostri volontari saranno felici di illustrare.



A chiusura della giornata, la lotteria gastronomica con in palio classici cesti natalizi pieni di eccellenze vicentine: panettoncini, biscottini, frutta secca...



VI ASPETTIAMO NUMEROSI E CON TANTA VOGLIA DI GIOCARE CON NOI!!



Domenica 1 Dicembre 2019 dalle 14:30 presso il salone della Circoscrizione 3 in Villa London Tacchi, ingresso al numero 87 di Viale della Pace a Vicenza – zona San Pio X.



Ulteriori informazioni: https://www.assogevi.org/aspettando-natale-2-2/ o ai nostri recapiti assogevi@gmail.com e 377 706 4375



Evento realizzato in collaborazione con l'Assessorato alla Partecipazione del Comune di Vicenza