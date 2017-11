 "Aspettando Natale": attività ludico-ricreative per famiglie a Villa Tacchi

Domenica 26 novembre dalle 14.30 a Villa Tacchi di Vicenza nei pressi del Centro Civico Circoscrizione 3 in viale della Pace 87 è in programma "Aspettando Natale" con attività ludico-ricreative per le famiglie in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione e Game Academy più il contributo di PrixQuality e Loison Pasticceri.

GIOCO DELL'OCA UMANO + SUPER LOTTERIA. Tornare a giocare con i grandi classici dei giochi da tavolo vecchi e nuovi, come il gioco dell'oca umano, almeno nel periodo delle feste, è dedicato soprattutto ai più piccoli insieme ai loro genitori, coinvolgendoli e distraendoli dai loro impegni per un pomeriggio di svago e divertimento in compagnia. Prevista una super lotteria con ricchi premi oltre a panettoncini a tutti i partecipanti. Ingresso libero.

BABY PARKING. Contemporaneamente per i genitori, che non potranno fermarsi a giocare, ci sarà l'apertura del servizio di "Baby Parking" dai 5 anni in su con laboratori e giochi da tavolo. E' richiesta la prenotazione ogni domenica dal 26 novembre al 17 dicembre per la mattina e il pomeriggio.

INFORMAZIONI: 377.7064375 - assogevi@gmail.com - www.assogevi.org - www.assogevi.org/aspettando-natale/

