Porto Burci ospita "Aspettando Mediorizzonti": tre serate di cineforum a tema Medioriente per un cambio di prospettiva, per confrontarsi e dare visioni nuove e non scontate su alcuni dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.



La tre giorni è un'anteprima di Mediorizzonti, rassegna veronese che si svolge ad ottobre a Verona, ed è organizzata da Veronetta Centoventinove, ProsMedia e Porto Burci.



Ingresso libero



IL PROGRAMMA



Mercoledì 3 ottobre | "Bağlar" (Turchia, 2016, 80’)

Documentario delle registe Berke Baş e Melis Birder che racconta le vicende della squadra di basket giovanile Bağlar Sports Club e Gökhan Yıldırım, il suo carismatico coach.



Giovedì 4 ottobre | "If Only I Were That Warrior" (Italia, 2015, 72’)

Documentario del regista Valerio Ciriaci, sull’invasione fascista dell’Etiopia, l’agognato “Posto al sole” che Mussolini volle assicurare al popolo italiano con il ricorso sistematico a crimini di guerra. Un appuntamento non strettamente legato al Medioriente ma che riteniamo necessario in un clima sempre più di “dimenticanze” storiche e di tensione “neo-fasciste”.



Venerdì 5 ottobre | I Corti del Guardian (Gran Bretagna, 2015-16, 38’)

"After Banksy: the parkour guide to Gaza" (Regia: M. Lonardi)

Dei parkour di Gaza, in risposta a Banksy, ci mostrano la vita quotidiana e i sogni oltre confine. Con la colonna sonora della più grande artista hip-hop della Palestina, Shadia Mansour.



"Crossing the Line" (Regia: M. Lonardi)

10 artisti mediorientali intraprendono un viaggio attraverso gli USA esplorando alcune questioni chiave che il paese ha in comune con il Medio Oriente: chiusura dei confini, libertà di espressione e città sempre meno a misura d’uomo.



Con la partecipazione di Salaam Ragazzi dell'Olivo



LA RASSEGNA "MEDIORIZZONTI"

La rassegna Mediorizzonti si svolge a Verona durante 4 lunedì di ottobre, grazie all’associazione culturale Veronetta Centoventinove e il gruppo informale NET GENERATION_Verona, La Sobilla e il supporto del Cinema Teatro Nuovo San Michele. L’obiettivo è aprire sguardi differenti su Paesi troppo spesso stereotipati nella rappresentazione mediatica e avvicinare le persone a una residenza di richiedenti asilo.