Aspettando il Carnevale di Malo: anteprima con sfilata carri e dj

Il Carnevale di Malo È tra i più antichi e noti carnevali del Veneto. Perché aspettare Febbraio 2020 per festeggiare il 96 Carnevale di Malo?

I carristi di Malo e la Pro Malo con il patrocinio del Comune Di Malo vi vogliono portare in piazza un pò prima, per farvi vivere un'anticipazione di quello che succederà il prossimo anno.

ASPETTANDO IL CARNEVALE Con i dj’s che hanno fatto la storia!

Sabato 21 settembre dalle 19.00 alle 01.00 di notte in zona Pascoletto a Malo l’atmosfera carnevalesca fatta di carri, allestimenti, luci, colori e musica ti travolgerà per farti divertire per tutta la sera.

Dalle 19.00 alle 21.00 l’aperitivo con i jackhammer’s dj

Dalle 21.00 alle 01.00 2 tra i DJ’s che hanno fatto la storia della musica a #Vicenza:

Roberto Visonà & Dario Dario G Benetti "Gaddamix" con la partecipazione esclusiva e l'energia di LADY HELEN.

Durante la manifestazione sarà presente ricca area FOOD & BEVERAGE.

L'ingresso è GRATUITO.

Location:

Zona Pascoletto,

Via Molinetto, MALO