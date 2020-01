Aspettando Godot, a Marostica

L’associazione culturale Teatris sabato 25 e domenica 26 gennaio alle 21 porta in scena al Ridotto del Teatro Politeama una sua nuova produzione, firmata dal direttore artistico del Teatro di Comunità Maurizio Panici, nell’ambito della stagione teatrale della Città di Marostica. Si tratta della più celebre opera teatrale di Samuel Beckett, nonché di uno dei testi più noti del teatro del Novecento, “Aspettando Godot”, che verrà interpretata da Denis Dalla Palma (Vladimiro), Tobia Rizzato (Estragone), Fabrizio Bernar (Pozzo),Riccardo Cavallin (Lucky), Francesca Scomparin (ragazzo).

Nella cultura popolare, “Aspettando Godot” è divenuto sinonimo di una situazione (spesso esistenziale), in cui si aspetta un avvenimento che dà l'apparenza di essere imminente, ma che nella realtà non accade mai e in cui di solito chi l'attende non fa nulla affinché questo si realizzi. L'opera è divisa in due atti, la trama è ridotta all’essenziale e apparentemente sembra tutto fermo, ma a guardare bene "tutto è in movimento".

«È pressoché impossibile- spiega il regista Panici- dire qualcosa di nuovo, considerata la quantità di pagine critiche che sono già state prodotte intorno a questa opera. Non resta quindi che tracciare una sintesi critica con la speranza, almeno, di mettere in guardia contro le più facili (e spesso erronee) chiavi di lettura. Se chiedete ad una persona digiuna di teatro che cosa è “Aspettando Godot”, è molto probabile che otteniate comunque una qualche risposta. Vi verrà detto che è la storia di qualcuno che alla fine non arriva. La prima trovata scandalosa del capolavoro beckettiano è questa: il protagonista è assente. Ma si tratta di una trovata, appunto (geniale, però, tanto che anche chi non ama il teatro ricorda questo particolare). La seconda cosa che probabilmente vi dirà questa persona interrogata su Godot è che si tratta di un’opera che fa parte del teatro dell’assurdo. Vero. Ma cosa c’è di così assurdo in “Aspettando Godot”?»

Biglietti di “Aspettando Godot”: intero € 10, ridotto soci € 8.

