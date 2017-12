"Aspettando AIM Energy Trail": corsa di Capodanno a Malo

Domenica 31 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 è in programma a Malo l'ultima corsa dell'anno Aspettando AIM Energy Trail su parte del percorso Wild AIM con 15 km. anche ripetitivi 2 o 3 volte. Si potrà correre o camminare a propria scelta. Previsto piccolo ristoro intermedio. Gradite offerte alimentari e luppolate. Ritrovo al Bar Pizzeria Centro Giovanile a Malo in via Molinetto.

Aim Energy Trail si correrà domenica 18 febbraio 2018: iscrizioni on line aperte su: www.iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=45950 - AIM Energy Trail: Ultra (53 km. - 2300 m D+ - Single e Twin) e Wild (15 km. - 600mD+). Partenza da Malo in via Molinetto alle 8 per il percorso lungo e alle 10 per il percorso corto. Tempo limite: 9 ore e mezzo. I top runner completeranno il percorso in circa 4 ore e 30 minuti: arrivo a Malo verso le 12:30, mentre gi ultimi concorrenti transiteranno alle 17.30. Info: www.aimtrail.it

