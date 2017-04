"Asparagus": rassegna enogastronomica al Museo Civico di Bassano del Grappa

Da sabato 22 a martedì 25 aprile si terrà la manifestazione "Asparagus Bassano" al Museo Civico di Bassano del Grappa in piazza Garibaldi 34 con una serie di incontri-conferenze, show cooking, workshop, talk show, concorsi enogastroganomici e degustazioni di asparagi bianchi DOP. Nell'incantevole cornice storica museale la mostra-evento avrà l'obbiettivo di promuovere l'Asparago Bianco di Bassano DOP, il territorio e i suoi prodotti. Un circuito di degustazione con il Gruppo Ristoratori Bassanesi di Confcommercio, Consorzio Vini Doc Breganze oltre a espositori selezionati con prodotti come grappe, distillati, amari, birra, olio extra vergine di oliva, formaggi, gormaggi del grappa, salumi, pasta, confetture, dolci e molto altro.

EVENTI: domenica 23 aprile è in programma inoltre la Mostra Concorso Asparago Bianco di Bassano DOP in piazza Libertà a Bassano. In evidenza lunedì 24 aprile l'incontro "Contaminazioni" a cura del giornalista enogastronomico Luigi Cremona con alcuni chef, che interpreteranno gli asparagi con ricette innovative.

ORGANIZZAZIONE: l'evento è promosso dal Consorzio per la Tutela dell'Asparago Bianco di Bassano DOP in collaborazione con l'amministrazione comunale bassanese.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Sabato 22 Aprile

Ore 11: Inaugurazione con discorsi delle autorità

Ore 12: Apertura Saloni

Ore 15: Show Cooking Gruppo Ristoratori Bassanesi

Ore 17: Show Cooking Mulino Terre Vive – Erio’s Pizza

Ore 17.30: Conferenza “L’Asparago Bassano DOP, continua conquista di un tesoro prezioso” a cura del Consorzio per la Tutela dell’Asparago Bianco di Bassano DOP, Coldiretti, Erborista (Marco Martino – Erboristeria Madonna della Salute - Inedito lab snc)

Ore 19: Chiusura



Domenica 23 Aprile

Dalle 10 in Piazza Libertà: 82^ MOSTRA CONCORSO APARAGO BIANCO DI BASSANO DOP

Ore 11: Apertura Saloni

Ore 12: Show Cooking Mulino Terre Vive – Erio’s Pizza

Ore 16: Show Cooking AgriChef di Coldiretti

Ore 17.30: Incontro “Il Valore della Convivialità” a cura della Confraternita dell’Asparago bianco di Bassano DOP, Consorzio Doc Breganze, Accademia della Cucina

ore 19: Chiusura



Lunedì 24 Aprile

Ore 11: Apertura Saloni

Ore 11.30: 6° Concorso Regionale “Giovani Ricette con l’Asparago Bianco di bassano Dop” – Fase Finale curato dal Gruppo Ristoratori Bassanesi

Ore 15: "Contaminazioni" curato da Luigi Cremona - Gli chef invitati interpreteranno l’Asparago bianco di Bassano DOP in modo innovativo e comunque creativo, tramite una ricetta, che eseguiranno e che sarà commentata in diretta dal giornalista enogastronomico Luigi Cremona. Le ricette saranno abbinate rispettivamente ad un vino, ad un distillato e ad un cocktail. Interverranno gli chef Marco Bottega, Nikita Sergeev, Simone Cipriani, Takeshi Iwai.

Ore 17: Bar contest concorso Cocktail all’Asparago bianco di Bassano DOP – fase finale organizzato da F.lli Poggiana

ore 19: Chiusura



Martedì 25 Aprile

Ore 11: Apertura Saloni

Ore 15: Show Cooking Gruppo Ristoratori Bassanesi

Ore 16: Show Cooking Mulino Terre Vive – Erio’s Pizza

ore 17: Talk Show diretto da Paolo Massobrio con la partecipazione di Giampaolo Giacobbo

ore 19: Chiusura

ELENCO MANIFESTAZIONI

Gallery