"Asparagi & Vespaiolo" al Ristorante Contarini di Campolongo sul Brenta

Giovedì 30 marzo alle 19.30 l'Albergo Ristorante Contarini di Campolongo sul Brenta in via Contarini 110 ospiterà la rassegna enogastronomica "Asparagi & Vespaiolo 2017" con un menù speciale dedicato all'Asparago Bianco Boc di Bassano del Grappa. La cena prevede 7 antipasti, 2 primi, un secondo con il piatto della tradizione "uova con asparagi" e 2 dessert oltre ad apeiritvo di benvenuto acqua, vini e caffè. Costo: 40 euro a persona solo su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 0424.558164 - info@contarini.it

Il menù della serata:

Aperitivo in veranda

7 ANTIPASTI: Tartare al cucchiaio con carpaccio di asparagi - Conetti di trotine fritte con asparagi croccanti - Carne salada di nostra produzione con asparagi marinati - Insalatina nel bicchiere, tuorlo d’uovo fritto e asparagi - Crema di asparagi e bacon con julienne di asparagi fritti e grissino di sfoglia - Punte di asparagi e crudo di Sauris in sfoglia - Bocconcini di quiche agli asparagi

2 PRIMI PIATTI: Tortellone al nero di seppia ripieno alla trota su crema di asparagi con pomodorini caramellati e briciole di pane integrale -

Risotto agli asparagi di Bassano

SECONDO PIATTO: Uova e asparagi alla bassanese

2 DESSSERT: Gelato Irish coffee - Fregolotta con gelato al Torcolato di Breganze DOC

Acqua - Vini in abbinamento - Caffè

