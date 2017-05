"AsiniAMO": alla scoperta del Sentiero di San Benedetto a Marostica

In occasione della "Festa della Mamma", domenica 14 maggio è in programma l'escursione "AsiniAMO" con una passeggiata tra le colline di Marostica alla scoperta del Sentiero di San Benedetto oltre alla degustazione dei prodotti della Fattoria Asineria Sociale Pachamama. La fattoria sociale propone un trekking con gli asini su misura per le famiglie, i gruppi organizzati, le scuole, gli amici e per i bambini. La durata dei trekking e delle passeggiate può essere di una giornata oppure di più giorni con pernottamento in tenda o in malga. Nell'organizzazione sono previsti pasti a base di prodotti locali biologici di produzione propria. Oltre a San Benedetto, vengno proposti periodicamente camminate a Rubbio di Conco e sull'Altopiano di Asiago o altre mete secondo i desideri degli escursionisti. Per informazioni e prenotazioni: Raffaella 347.4916146.

