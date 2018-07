Mercato dell'antiquariato e del collezionismo

Ogni terza Domenica del mese, Asiago ti aspetta con tanti oggetti di antiquariato che riempiranno le bancarelle in viale Trento Trieste, via M. Bonato e via Scajaro!



Domenica 15 Luglio 2018

Viale Trento Trieste, Via Modesto Bonato, Via Jacopo Scajaro - Asiago (VI)



Se vuoi partecipare come espositore non esitare a contattarci alla nostra mail 📧 info@iltritone.info oppure al numero 0444.323863 dal Martedì al Venerdì dalle 15:30 alle 18:30!