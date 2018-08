Mercato dell'antiquariato e del collezionismo: Asiago in stile vintage

Ogni terza Domenica del mese, Asiago ti aspetta con tanti oggetti di antiquariato che riempiranno le bancarelle in viale Trento Trieste, via M. Bonato e via Scajaro!

Si potranno trovare monete e banconote antiche, francobolli d'epoca, macchine da scrivere, arredi, ceramiche, casalinghi, vinili, oggettistica e molto altro ancora: un piccolo paradiso per gli amanti del collezionismo e dei pezzi da antiquariato.

La fiera-mercato si ripeterà ogni terza domenica del mese da aprile ad ottobre.