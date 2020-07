Asiago Live: Gabbani, Nomadi, lirica

Ritorna ad accendere il cuore dell’estate Asiago Live, in Piazza Carli, tre grandi eventi con i big della scena italiana e un prestigioso progetto sinfonico, ovvero Francesco Gabbani (10 agosto), i Nomadi (12 agosto) e il Galà della Lirica con l’Orchestra Ritmico Sinfonica e Coro Lirico Opera House diretti dal maestro Diego Basso.

Francesco Gabbani, il 10 agosto, arriva ad Asiago con la tappa di un tour studiato ad hoc per questa estate 2020. Il cantante porta infatti in scena un inedito spettacolo acustico con cui racconta il suo percorso artistico attraverso le canzoni e un dialogo con la voce della coscienza, che lo accompagnerà nella narrazione della storia dell'amico Fritz, suo alter ego. Tra musica, racconti ed emozioni Gabbani, accompagnato dalla sua band composta da Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra), presenterà i suoi primi brani, i successi sanremesi, le canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti, fino all'ultimo singolo “Il sudore ci appiccica” oggi in tutte le radio.

Ritornano sulle scene anche i Nomadi (12 agosto), fra i primi ad annunciare i live estivi a sostegno dei lavoratori che li accompagnano nello spettacolo e a favore del pubblico che li segue da più di cinquant’anni. Lo scorso anno hanno aggiunto alla loro ricca produzione un nuovo progetto discografico, “Mille Anni”, concept album che contiene due inediti e brani tratti dal repertorio dei Nomadi dal 1973 ad oggi, canzoni legate ad un filo, con tematiche di attualità, sia quelle scritte negli anni settanta, sia quelle recenti. Si tratta di una delle band più longeve e più amate d’Italia, di grande emozione, soprattutto nei live.

Chi sono i Nomadi: storia e carriera del gruppo rock

I Nomadi nascono nel 1963 quando il tastierista Beppe Carletti incontra il cantante Augusto Daolio. Due anni prima Carletti aveva fondato il gruppo ‘I Monelli’, ma con l’arrivo di Daolio e del sassofonista Gelmini la formazione assume il nome definitivo di Nomadi. Alla formazione base si aggiunge il bassista italo-argentino Gianni Coron e il batterista Gabriele Copellini. Con questa formazione ‘I Nomadi’ cominciano a farsi conoscere nell’ambiente musicale italiano e raggiungo il successo tra il 1965 ed il 1969. Esponenti principali della musica Beat in Italia, il gruppo incarna gli ideali dell’epoca, proponendo musica giovane e tematiche sociali care a tutte le generazioni.

Lo spettacolo “Galà della Lirica” (13 agosto) propone le più belle ouverture e arie dell’affascinante mondo dell'opera lirica. Attraverso le più conosciute arie, le ouvertures più avvincenti, i duetti più amati, l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e il Coro lirico Opera House, diretti dal Maestro Diego Basso, donano al pubblico una suggestiva esperienza tra musica e bel canto tra cui: Carmen, Ouverture, Giacomo Rossini “Largo al factotum” da “Barbiere di Siviglia”, Giacomo Rossini “Sinfonia” da “Barbiere di Siviglia”, W.A. Mozart “Regina della notte” da “Il flauto magico”, Giuseppe Verdi “Amami Alfredo” da “La Traviata”, Giacomo Puccini “Nessun Dorma” da “Turandot”, Giuseppe Verdi “La donna è mobile” da “Rigoletto”, Pietro Mascagni “Intermezzo” da Cavalleria Rusticana e Va pensiero dal Nabucco di Giuseppe Verdi.

La rassegna Asiago Live è organizzata da Due Punti Eventi e dal Comune di Asiago. Inizio concerti ore 21.00.

Biglietti e prevendite disponibili a breve.

Informazioni:

DuePunti Eventi: - tel. 0445.360516 - eventi@duepuntieventi.com