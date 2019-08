Asiago Live concerti: Alvaro Soler, musica di Morricone, Vasco, Coldpaly e successi anni '90

La grande musica live torna ad animare l'estate asiaghese. Sei giorni di musica dal vivo, spettacolo e un grande concerto.

Asiago Live Al via venerdì 9 agosto con il concerto di Alvaro Soler e la sua musica latina, colonna sonora delle estati calde.

Alvaro Soler si esibirà venerdì 9 agosto (ore 21). Il brano "La Libertad" è solo l’ultimo tassello di un serie fortunata di successi, può vantare 30 dischi tra Oro, Platino e Diamante con più di un milione di copie vendute in tutto il mondo, 15 milioni di ascoltatori al giorno su Spotify, a cui si aggiungono le visualizzazioni su YouTube (dove il suo canale è visto ogni giorno da 2 milioni di fan) e Vevo dove i suoi video hanno collezionato oltre un miliardo di views. In particolare in Italia, con i singoli pubblicati dal 2015 ad oggi ha totalizzato ben 20 dischi di Platino.

Un ricco calendario di eventi musicali destinati ad animare il cuore dell’estate, ovvero il party 90 Time dedicato alla musica degli anni novanta (10 agosto, ingresso gratuito),

l’omaggio ad Ennio Morricone dell’Orchestra Ritmico Sinfonica del maestro Diego Basso (11 agosto),

il tributo ai Coldplay di Liveplay (12 agosto, ingresso gratuito),

il tributo a Vasco Rossi della Diapason Band (13 agosto, ingresso gratuito)

e il live di Chernoband (14 agosto, ingresso gratuito).

90Time si preannuncia come un incredibile viaggio negli anni 90, una vera e propria ondata di musica e spettacolo, un party unico nel suo genere che farà rivivere quello che è stato il mito di un decennio glorioso, attraverso le migliori hit pop, rock e dance anni 90 mixate a raffica e una fantastica animazione, con le coreografie del corpo di ballo, gli effetti speciali, i gadget e video (10 agosto, ore 21, ingresso libero).

Serata di pura emozione con il concerto dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal maestro Diego Basso nell’omaggio a Ennio Morricone e alle sue più celebri colonne sonore. Si tratta di composizioni che hanno fatto la storia del cinema, musiche diventate immagini tanto sono radicate nella memoria collettiva le scene di alcuni film che Ennio Morricone ha contribuito a rendere celebri. Dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente, le sue musiche sono infatti un autentico vocabolario di suggestioni (11 agosto, ore 21, biglietti disponibili in prevendita a partire dal 9 luglio).

Show evocativo e di grande impatto scenico per il tributo ai Coldplay di Liveplay, band impegnata a replicare fedelmente le atmosfere dei uno dei gruppi più famosi della storia della musica. Sonorità avvolgenti, energia e cura degli effetti sono gli ingredienti del successo di questo spettacolo non solo musicale, ma anche visivo ed emotivo, che porta in scena il repertorio anche degli album più recenti (12 agosto, ore 21, ingresso libero).

Il tributo a Vasco Rossi è invece firmato dalla Diapason Band, guidata da Alessandro “Poppa” Pozzato, una delle più apprezzate tribute band italiane. Nella serata, tutto il repertorio del rocker modenese interpretato da questa formazione che ha all’attivo collaborazioni con Massimo Bubola, un disco dall’animo rock e vent’anni di concerti (13 agosto, ore 21, ingresso libero).

Chiusura con un noto gruppo locale, Chernoband, che si definisce “radioattivo” e che nel live propone hit degli anni ’90 dal rock al dance passando per lo ska e il glam (14 agosto, ore 21, ingresso libero).

La rassegna Asiago Live, ormai un appuntamento consolidato dell’estate dell’Altopiano, è organizzata da Due Punti Eventi e dal Comune di Asiago, con il patrocinio della Provincia di Vicenza.



Venerdì 9 agosto - Alvaro Soler

Sabato 10 agosto - 90 Wonderland dj set

Domenica 11 agosto - Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

Lunedì 12 agosto - Liveplay

Martedì 13 agosto - Diapason Band

Mercoledì 14 agosto - Chernoband



Inizio spettacolo ore 21.00

Indirizzo: Piazza Carli Asiago