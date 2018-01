Asiago, in 4mila alla super festa di Capodanno

Nuovo successo per il Capodanno al Palaghiaccio di Asiago.

Con quasi 4000 partecipanti il veglione, organizzato da Due Punti Eventi in collaborazione con la Città di Asiago, si conferma il party (al coperto) più ricco e più spettacolare della regione. Ad attirare sull’Altopiano migliaia di giovani sono stati come sempre la ricca programmazione (quest’anno sintetizzata dallo slogan “Aspettatevi di tutto!”, con quattro diversi format di successo) e la rete di trasporti messa in atto dagli organizzatori per le province di Vicenza e di Padova. Un modo per divertirsi in sicurezza.