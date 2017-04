"Asiago da Fiaba 2017": la primavera altopianese delle favole

Nei weekend del 13-14 maggio e 20-21 maggio dalle 9 alle 20 il centro storico di Asiago si trasformerà come per magia in un vero e proprio paese delle favole in 11 location con la manifestazione "Asiago da Fiaba 2017". Per due giorni, bambini e adulti si immergeranno in un'atmosfera incantata, ricreata attraverso diverse postazioni fiabesche, ognuna per ogni piazza di Asiago dedicata ad una particolare fiaba. Per le vie del paese, interessanti laboratori, divertenti spettacoli, intrattenimenti musicalu e i personaggi delle favole più amati e conosciuti da "Cappuccetto Rosso" ad "Alice nel Paese delle Meraviglie" per il divertimento di grandi e piccini. Anche le attività commerciali del centro storico, in occasione dell’evento, allestiranno le vetrine a tema per accogliere gli ospiti in questo mondo fiabesco. Per approfondire vedi anche: "Asiago da Fiaba 2016" (primo weekend) - "Asiago da Fiaba 2016" (secondo weekend)

PROGRAMMA DI ASIAGO DA FIABA:

Piazzetta delle Poste – Cappuccetto Rosso

Piazza II Risorgimento – Alice nel Paese delle Meraviglie

Piazzetta Monte Zebio – Cenerentola

Piazzetta San Rocco – C’era una volta…

Giardini – C’era una volta…l'Altopiano

Piazzetta degli Alpini – Le costellazioni e i miti

Piazzetta Pertile – Il fantastico mondo di Birgale

Piazzetta Valbella – L'arte abbinata alle fiabe

Via Silvagni e Via Lobbia – Giochi vari collegati alle fiabe

Corso IV Novembre Parte alta – Disegniamo le fiabe classiche

Corso IV Novembre Parte bassa – Esposizione di foto artistiche

Via Jacopo Scajaro – Esposizione delle carte magiche "Volta la carta, racconta la storia"

Piazza Mazzini – Repertorio musicale vario e storie in musica

