"Ascensione al Monte Zebio": commemorazione Caduti al Cimitero Brigata Sassari

GUIDA ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 4 - 6 GIUGNO

Sabato 5 agosto alle 8.30 è in programma l'escursione "Ascensione al Monte Zebio" sull'Altopiano di Asiago a cura di "Guide Altopiano" con partenza da Val Giardini in occasione dell'evento "Asiago: Conoscere, Ricordare e Tramandare". Arrivo all 11 sul Monte Zebio con la commemorazione dei caduti al cimitero di guerra della Brigata Sassari. Alle 11.30 concerto "Musiche sull'Altopiano" a cura del quartetto "Honolulu Quartet". Alle 17 al Parco Brigata Regina ci sarà la cerimonia di commemorazione della Brigata Regina e a seguire concerto della banda della Brigata Pinerolo. Poi sulla via del ritorno la giornata continuerà alle 18 al Teatro Millepini con l'incontro "La Brigata Regina dall'Altopiano al Dodecanneso". Chiusura alle 20.45 al Sacrario Militare con lo spettacolo teatrale "Filo Spinato nel Cuore" a cura del gruppo teatrale "Il Canovaccio", diretto da Antonello Pagotto: ingresso libero con prenotazione dei posti a sedere al SIT di Asiago. Domenica la manifestazione comincerà alle 10 con la Santa Messa animata dal coro "Schola Cantorum San Matteo" e cerimonia di inumazione dei Reati Mortali di un Caduto Ignoto della Grande Guerra.

VISITE GUIDATE AL SACRARIO MILITARE. Da venerdì 4 a domenica 6 agosto sono previste alcune visite guidate al Sacrario Militare di Asiago a cura dell'Associazione Amici del Museo Storico della Terza Armata e dell'area espositiva-rievocatiava "Tra Passato e Futuro" con dimostrazioni pratiche. Orari: 10 - 18 venerdì 4 e sabato 5 luglio / 11 - 18 domenica 6 luglio.

FILO SPINATO NEL CUORE. Da venerdì a domenica 6 agosto andranno in scena al Sacrario Militare di Asiago 3 repliche dello spettacolo "Filo Spinato nel Cuore" a cura del gruppo teatrale "Il Canovaccio", diretto da Antonello Pagotto. Ingresso libero con prenotazione dei posti a sedere al SIT di Asiago.

ELENCO ESCURSIONI