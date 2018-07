Total JAM Session: Musica di tutti, per tutti!

Si fanno sempre più ricchi gli appuntamenti al TAGORO' di Arzignano (VI).

Il locale propone da lunedì 22 gennaio, e tutti i lunedì a seguire,

una Jam session musicale. Una buona notizia quindi per gli appassionati di musica che, portando gli strumenti e la voce da casa, potranno divertirsi con una sana improvvisazione musicale.

La Jam session sarà curata da John B. Band. La strumentazione messa a disposizione di tutti da parte della band sarà:

Batteria, tastiera, un amplificatore per basso, uno per chitarra e due linee voce.

Chi viene come musicista per fare qualche brano, porterà la sua chitarra, il suo basso, le bacchette nel caso dei batteristi. Chi canta, se ha piacere, può usare i microfoni che ci sono, oppure portare il proprio se preferisce.