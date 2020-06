Arzignano Mercoledì by night: musica e negozi aperti

Dopo l'avvio delle scorse estati, che ha dimostrato come la formula riscuota un grande successo, continuano ad Arzignano “I mercoledì by night”.

Mercoledì by night. 24 Giugno 2020

Dalle 21 musica nel pub “15•16 Birroteca e Oltre”, suona DJ Misquared: Hip Hop History.

Il Sindaco Alessia Bevilacqua e l’Assessore Giovanni Fracasso: “Negozi del centro aperti e una formula inedita per la musica: quest'anno abbiamo tolto il palco centrale ed ogni settimana abbiamo dato il patrocinio comunale ad un evento musicale di accompagnamento proposto dai locali del centro.”

Questi mercoledì estivi danno l’occasione per rivivere il centro. paseggiare, fare acquisti e ascoltare buona musica proposta da artisti di ottimo livello. Ritrovarsi a rivivere le piazze che diventano palcoscenico e prendono vita per lo svago estivo .

L’evento, infatti, è un mix consolidato di cultura e musica per le sere d’estate, cui si aggiunge l'opportunità di fare shopping, con l’apertura dei negozi fino alle ore 22.30.

I "Mercoledì by night" si inseriscono nel più ampio programma degli eventi estivi organizzzati dall'amministrazione, tutti all’insegna della socialità, per famiglie, bambini, anziani.

Negozi aperti fino alle 22.30 e l’invito a gustarsi un pasto o una bevanda in compagnia ma distanziati, nei locali del cuore arzignanese. Tanta musica nei bar e pub del centro e dalle ore 20.30 una grande isola pedonale tutti potranno passeggiare in sicurezza.